Пилипишин домагається перерахунку голосів на 11 дільницях

Про це розповів адвокат Пилипишина В’ячеслав Буянін, повідомляє "Українська правда".

За його словами, в суботу вранці Пилипишин дав доручення збільшити вимоги до відповідача, яким виступає ОВК №223 та ЦВК.

Буянін додав, що кандидат в депутати вимагає визнати бездіяльність ОВК, дозволити вилучення документації по цих 11 дільницях та провести перерахунок голосів у ЦВК.

Після перерви у судовому засіданні Київського апеляційного адмінсуду представник Пилипишина знову змінив позовні вимоги.

За словами Буяніна, вони просять вилучити всю виборчу документацію в ОВК і достати її в ЦВК, і щоб представники окружкому здійснили повторний перерахунок голосів по цих 11 округах в приміщенні ЦВК. А також зобов’язати Центрвиборчком встановити результати виборів.

У свою чергу представники Левченка вважають, що це "рейдерські дії для того, щоб сторона Левченка не змогла підготуватись до засідання".

В свою чергу один з трьох суддів, які ведуть засідання запропонував зобов’язати Пилипишина з’явитися до суду, оскільки він "часто через телефон змінює вимоги".

Як відомо, 2 листопада Пилипишин через суд домігся дозволу на перерахунок голосів на 10 дільницях.

Окружком планував його розглянути у суботу.

Водночас комісія ще має прийняти 4 уточнені протоколи з інших дільниць.

Як відомо, у п’ятницю ЦВК змінила голову ОВК в цьому окрузі. Комісію очолила Ольга Гагаріна від "Батьківщини".