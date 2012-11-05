Супруненко розраховує на чесний перерахунок у 216 окрузі, де перемогла Ляпіна

«Від перерахунку голосів по 27 дільницях я очікую об'єктивного результату, тобто по справедливості. А щоб цей процес відбувався прозоро, пропоную провести його із запрошенням телекамер, журналістів та міжнародних спостерігачів», - сказав Супруненко, повідомляє Укрінформ.

Він повідомив, що 4 листопада Апеляційний адміністративний суд Києва задовольнив його вимогу про перерахунок голосів на 27 дільницях 216 округу й визнав неправомірним недопущення Супруненка до 16 виборчих дільниць.

«Проте станом на сьогодні сам процес перерахунку не відбувається. Представники мого опонента блокують його і не з'являються на засідання», - уточнив кандидат.

Крім того, він додав, що дані підрахунку голосів, оприлюднені на сайті ЦВК, не відповідають дійсності: «Розходження пояснюється неякісною роботою комісій, при формуванні яких було важко мати своїх представників, адже вони формувалися за квотами партій. А мажоритарник не мав такої можливості. Тому на тих дільницях, де були мої представники, результат був на мою користь, а де не було і де були представники мого опонента, там відбувалися значні порушення».

На запитання про те, наскільки реальною він вважає свою перемогу на виборах, Супруненко сказав: «За моїм підрахунками, з 74 дільниць по 50-ти я виграю, а на решті, куди мене не допустили, є великі сумніви. Результати по цих дільницях не повинні братися до уваги, тому лише повторний підрахунок дасть реальний результат».

Він також відкинув усі звинувачення на його адресу в ЗМІ.

«Мене звинувачують, що я вимагаю чогось незаконного, але суд чітко визначив моє право мати об'єктивний результат», - підсумував Супруненко.

Як відомо, на сайті ЦВК розміщена інформація про те, що переможцем виборчих перегонів у одномандатному виборчому окрузі №216 є представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Ксенія Ляпіна, за яку проголосувало 29,27% виборців, або 26 760 киян, на другому місці – самовисуванець Олександр Супруненко з результатом у 27,70%, за якого віддали свій голос 25 324 виборці.