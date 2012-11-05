На окрузі Ляпіної перерахують голоси на 19 дільницях
00:08, 05 листопада 2012Політика
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Ксенія Ляпіна, яка лідирує з перевагою майже в 1500 голосів, готується до гіршого.
Ксенія Ляпіна готується до гіршого
Окружний апеляційний суд Києва ухвалив рішення про перерахунок голосів на 19 дільницях 216 округу, де переможцем стала представник ВО "Батьківщина" Ксенія Ляпіна.
Про це повідомив у блозі на "Українській правді" в неділю ввечері журналіст Андрій Черніков.
"Буквально 5 хвилин тому після засідання Окружного апеляційного суду стало відомо, що в 216 окрузі буде перерахунок на 19 дільницях, чого вимагав Олександр Супруненко", - написав він.
За його словами, Ксенія Ляпіна, яка лідирує з перевагою майже в 1500 голосів, готується до гіршого.
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