Пилипишин пообіцяв іти «до переможного кінця»

Про це йдеться у його зверненні стосовно «ситуації, що склалася в окрузі №223», переданому УНІАН.

«Я вимагаю одного – щоб дотримувались процедури, передбаченої законом. Я вимагаю, щоб рішення суду виконувалось. Щоб голоси були перераховані по сумнівних виборчих дільницях. Я погоджусь з будь-яким рішенням окружної виборчої комісії, незалежно від того, виграю я чи програю, і не буду його оскаржувати», – підкреслив В.Пилипишин.

«Але є голоси моїх виборців. Є голосування за ту програму дій, яку я запропонував. Я хочу, щоб ці голоси були враховані. Я хочу, щоб моїх виборців поважали. Моїм виборцям ніколи стояти під ОВК і мітингувати – вони працюють. Мої виборці ніколи не будуть обливати когось брудом і не будуть нікому погрожувати – у них інше виховання», – заявляє разом з тим кандидат.

«Я буду робити все можливе, щоб захистити вибір своїх виборців. Неважливо, хто виграє. Важливо, щоб процедура підрахунку голосів відбувалась згідно з законом. Я не борюся за мандат. Я борюся за вибір моїх виборців. І я його буду відстоювати усіма законними методами. Нехай мої опоненти не сподіваються, що я піддамся на їхні провокації. Я витримаю і я дійду до перемоги», – запевняє В.Пилипишин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні окружком №223 ухвалив рішення провести перерахунок голосів на 11-ти виборчих дільницях округу. Це рішення було ухвалене на вимогу представника В.Пилипишина. Його підтримали 11 членів комісії, проти були 4.

Іншим рішенням журналістів і спостерігачів попросили залишити залу засідань.

За інформацією представника партії «Свобода» Юрія Сиротюка, зараз в окружком їде один з членів ЦВК. Він пояснив, що раніше суд першої інстанції ухвалив рішення, що Центрвиборчком має самостійно встановити результати голосування в окрузі №223. Втім, це рішення було оскаржене, і близько 15.00 очікується рішення суду апеляційної інстанції. За словами Ю.Сиротюка, В.Пилипишин форсує ситуацію і вимагає якнайшвидше провести перерахунок голосів.

В окрузі № 223 наразі опрацьовано 88,11% протоколів. Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, за Ю.Левченка проголосували 27,58% виборців, за В.Пилипишина - 27,55% виборців.