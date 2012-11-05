Судмедексперти відмовляються знімати побої, отримані під ОВК в Первомайську

Прес-секретар обласного штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Ярослав Індиков заявляє, що в Миколаївському бюро судмедекспертизи громадянам відмовляють у знятті побоїв, одержаних під час сутички з правоохоронцями в ніч з 1 на 2 листопада на 132-му окрузі (Первомайський район Миколаївської області).

Як сказав кореспондентові УНІАН Я.Індиков, після повідомлень у пресі про те, що в Первомайську під час сутичок з «Беркутом» постраждали лише правоохоронці, керівник обласного виборчого штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Вадим Меріков протягом кількох днів намагався в бюро судмедекспретизи зафіксувати легкі тілесні ушкодження, одержані ним під час штурму «Беркутом» приміщення ОВК № 132 в Первомайській міськраді.

Під час сутички він дістав легкі ушкодження у вигляді синців на руках і на тілі.

За словами Я.Індикова, в бюро судмедекспретизи В.Мерікову щоразу називали різні причини відмови: немає лікаря, приходите в інший день тощо.

За словами керівника обласного виборчого штабу, йому відомо також кілька випадків, коли іншим учасникам подій у Первомайську також відмовили у фіксації побоїв.

В.Меріков стверджує, що "в бюро одержали негласне розпорядження: всіх громадян з такими тілесними ушкодженнями не приймати".

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 1 на 2 листопада після первинного підрахунку голосів на 132-му окрузі (Первомайський район Миколаївської області), коли лідирував представник опозиції Аркадій Корнацький, бійці спецпідрозділу «Беркут» з представниками виконавчої служби вилучили в ОВК оригінали протоколів дільничних комісій для передачі їх до суду.

За словами очевидців, правоохоронці силою виводили присутніх з приміщення ОВК №132, побили шибки.

Пізніше в пресі повідомлялося що під час сутички постраждали від побоїв, а також від сльозоточивого газу, нібито застосованого прихильниками А.Корнацького, 12 бійців спецпідрозділу.