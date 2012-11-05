ЦВК вимагає повторних виборів у 5 скандальних округах

Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 15 із 15 членів ЦВК.

"За результатами перевірок звернень, поданих партіями, вбачається неможливим встановити достовірні результати в частині одномандатних округів, що дає підстави вважати, що вибори були проведені без дотримання принципів і засад виборчого процесу", - сказав голова ЦВК Володимир Шаповал, представляючи проект рішення.

При цьому голова ЦВК послався на низку норм та положень Конституції України.

"Визнати необхідність проведення повторних виборів в округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223 та звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення стосовно проведення повторних виборів у цих округах", - йдеться у рішенні ЦВК.