Опозиція не підтримує перевиборів там, де і так перемогла

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Фронт Змін", про це заявив на мітингу біля ЦВК голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що опозиція не підтримує скасування результатів виборів у п’яти «спірних» округах, яке запропонувала ЦВК.

«Ми не підтримуємо скасування виборів там, де ми перемогли. В окрузі (№94) Засухи (депутат від Партії регіонів Тетяна Засуха – УНІАН) опозиція отримала на 12 тис. голосів більше. Ми вимагаємо оголосити переможцем Віктора Романюка від опозиції і вимагаємо притягнути Засуху до кримінальної відповідальності. Вона вкрала голоси», - заявив А.Яценюк.

Голова Ради Об’єднаної опозиції нагадав, що в заяві «Батьківщини», ВО «Свобода» та «УДАРу», яку опозиція передала до Центральної виборчої комісії, містяться вимоги, щоб ЦВК взяла до свого провадження перерахунок голосів у 13 округах.

«У нас є протоколи, які засвідчують перемогу опозиції на всіх цих округах. Там, де в процесі розгляду питання не буде достовірних даних, там, де знищені протоколи, - ми готові іти на перевибори. Ми не боїмось цього, тому що ми їх однозначно переможемо. І ми це на цих виборах довели», - підкреслив він.

Він звернувся до учасників мітингу із закликом втримати площу біля ЦВК: «Щоб ми втримали цей майдан, втримали нашу перемогу». «Ми будемо стояти до кінця», - наголосив А.Яценюк.

Він повідомив, що лідери опозиції знову йдуть до голови ЦВК Володимира Шаповала «з вимогою прийняти законне і конституційне рішення про визнання перемоги за опозиційними кандидатами».

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

ЦВК має намір звернутися до парламенту з проханням призначити повторні вибори у цих округах.