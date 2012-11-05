Шаповал проводить зустріч з лідерами опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, лідери опозиції зайшли до залу засідань ЦВК, і А.Яценюк підійшов до В.Шаповала з вимогою провести зустріч з ними. Після цього всі четверо пішли до кабінету В.Шаповала і зараз перебувають там.

Водночас на площі перед ЦВК продовжується мітинг прихильників опозиції, які зібрались на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів. Перед учасниками акції виступають народні депутати.

Кількість людей, які беруть участь у мітингу, дещо зменшилась.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» А.Яценюк, лідер ВО «Свобода» О.Тягнибок та лідер партії «УДАР» В.Кличко передали голові ЦВК В.Шаповалу вимоги, ухвалені учасниками мітингу проти фальсифікацій результатів виборів.

Опозиція вимагала від В.Шаповала оголосити перемогу кандидатів у депутати від опозиційних партій, чия перемога в 13 округах підтверджена офіційними протоколами.

Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

ЦВК має намір звернутися до парламенту з проханням призначити повторні вибори у цих округах.

А.Яценюк заявив, що опозиція незадоволена цим рішенням ЦВК.