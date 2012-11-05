Опозиція визнала перевибори: краще так, ніж перемога регіоналів

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив журналістам після зустрічі лідерів опозиції з головою ЦВК Володимиром Шаповалом.

«Те, що Центральна виборча комісія винесла рішення про повторні вибори в округах, в принципі, це означає, що ми не дали кандидатам від влади незаконно захопити перемогу. Звичайно, ми вважаємо, що у цих 5 округах наші кандидати виграли, у нас є всі законні підстави, щоб довести це», - наголосив А.Яценюк.

Він повідомив, що опозиція подаватиме позов до Вищого адміністративного суду щодо ситуації в «спірних» округах.

За словами А.Яценюка, той факт, що сьогодні ЦВК «не затвердила кандидатів від Партії регіонів як незаконних переможців виборів, це означає, що наші дії дали певний результат».

У свою чергу лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок наголосив, що рішення ЦВК є несправедливим, але воно краще, ніж визнання переможцями представників Партії регіонів.

За словами А.Яценюка, у разі призначення на 5 округах перевиборів, представники трьох опозиційних партій будуть домовлятися про висунення єдиних кандидатів, щоб довести свою перемогу.

Разом з тим О.Тягнибок зазначив, що проситиме учасників мітингу біля ЦВК залишитися на всю ніч, а надалі діяти, виходячи з ситуації.

Голова партії «УДАР» Віталій Кличко підтримав його позицію.

У даний час мітинг продовжується, перед учасниками виступають лідери опозиційних партій.

Як повідомляв УНІАН, опозиція вимагала від В.Шаповала оголосити перемогу кандидатів у депутати від опозиційних партій, чия перемога в 13 округах підтверджена офіційними протоколами.

ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ). ЦВК має намір звернутися до парламенту з проханням призначити повторні вибори у цих округах.

А.Яценюк заявив, що опозиція незадоволена цим рішенням ЦВК.