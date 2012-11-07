«Свобода» заявляє, що комуністи відмовились від маршу по Хрещатику

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на Майдані Незалежності повідомив один з лідерів партії «Свобода» Андрій Іллєнко.

Він продемонстрував журналістам заявку Київської міської організації КПУ до столичної влади на проведення акції 7 листопада на Бессарабській площі Києва.

При цьому представник «Свободи» заявив, що комуністи відмовились від раніше задекларованих намірів після збору на Бессарабці рушити Хрещатиком через Майдан Незалежності до Європейської площі.

А.Іллєнко додав, що «Свобода» має намір не допустити проведення цього маршу.

«Ми зібрались тут (на Майдані Незалежності – УНІАН), аби проконтролювати дотримання законності і не допустити незаконних дій з боку комуністів», - наголосив А.Іллєнко.

На даний момент на Майдані Незалежності перебуває близько 20 активістів «Свободи», які ніяк себе не ідентифікують. Разом з ними на площі знаходиться декілька десятків міліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, партія «Свобода» подала заявку на проведення о 9.00 на Майдані Незалежності акції з вшанування пам’яті жертв комуністичного режиму.

Натомість прихильники КПУ о 10.00 планують зібратися на Бессарабській площі з нагоди чергової річниці жовтневого перевороту. Після покладання квітів до пам’ятника Володимиру Леніну вони мали намір вирушити маршем Хрещатиком через Майдан Незалежності до Європейської площі.

27 жовтня Окружний адміністративний суд Києва заборонив до 12 листопада проводити будь-які масові заходи.