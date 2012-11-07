Комуністи не пішли маршем через «можливі провокації націоналістів»

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один із лідерів Компартії Георгій Буйко.

Він підтвердив, що раніше КПУ планувала пройти Хрещатиком до Європейської площі з нагоди чергової річниці революції. Проте, «у зв'язку з ситуацією, що склалася, і можливими провокаціями націоналістичних сил, було ухвалено рішення провести акцію на Бессарабській площі».

На даний момент на Бессарабській площі зібралися близько 500 прихильників КПУ. Вони тримають червоні прапори, біля пам'ятника Леніну прихильники Компартії розвернули транспарант з написом «Повернемо країну народу». На площі встановлено невелику сцену, де плануються виступи лідерів і активістів партії. На площі також перебуває велика кількість працівників міліції. При цьому, на ділянці вулиці Хрещатик, що прилягає до Бессарабської площі, зібралася велика кількість молодих людей без будь-якої символіки, керівники яких шикують їх у колони у напрямку Майдану Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, партія ВО «Свобода» подала заявку на проведення о 9.00 на Майдані Незалежності акції вшанування пам'яті жертв комуністичного режиму.

Разом з тим, прихильники КПУ о 10.00 планують зібратися на Бессарабській площі з нагоди чергової річниці жовтневого перевороту. Після покладання квітів до пам'ятника Володимиру Леніну вони мали намір відправитися маршем по Хрещатику через Майдан Незалежності до Європейської площі.

27 жовтня Окружний адміністративний суд Києва заборонив до 12 листопада проводити будь-які масові заходи в центрі столиці.