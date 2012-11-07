ЗМІ повідомили, що Мазурок застрелився, міліція цього не підтвердила

Про це повідомляє ТСН з посиланням на достовірні джерела.

За даними видання, труп знайшли позавчора. Як припускається, чоловік застрелився.

Таку ж інформацію поширила Комсомольська правда в Україні з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Водночас, УНІАН в ГУ МВС у Києві повідомили, що не володіють такою інформацією.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців та ще одного тяжко поранив. Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження на ім'я Ярослав Мазурок.

10 жовтня у МВС повідомили, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. Його дані виставлено на офіційному сайті Інтерполу.