ЗМІ повідомили, що Мазурок застрелився, міліція цього не підтвердила

13:01, 07 листопада 2012
Політика
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На будівництві біля будинку, де разом із сім'єю жив розшукуваний за підозрою у вбивстві трьох охоронців "Каравану" Ярослав Мазурок, знайшли тіло. Джерела припускають, що це - сам Мазурок. 

Ярослав Мазурок застрелився?

Про це повідомляє ТСН з посиланням на достовірні джерела.

За даними видання, труп знайшли позавчора.  Як припускається, чоловік застрелився. 

Таку ж інформацію поширила Комсомольська правда в Україні з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Водночас, УНІАН в ГУ МВС у Києві повідомили, що не володіють такою інформацією.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців та ще одного тяжко поранив. Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження на ім'я Ярослав Мазурок.

10 жовтня у МВС повідомили, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. Його дані виставлено на офіційному сайті Інтерполу.

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