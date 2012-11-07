ЗМІ повідомили, що Мазурок застрелився, міліція цього не підтвердила
На будівництві біля будинку, де разом із сім'єю жив розшукуваний за підозрою у вбивстві трьох охоронців "Каравану" Ярослав Мазурок, знайшли тіло. Джерела припускають, що це - сам Мазурок.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на достовірні джерела.
За даними видання, труп знайшли позавчора. Як припускається, чоловік застрелився.
Таку ж інформацію поширила Комсомольська правда в Україні з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.
Водночас, УНІАН в ГУ МВС у Києві повідомили, що не володіють такою інформацією.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців та ще одного тяжко поранив. Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження на ім'я Ярослав Мазурок.
10 жовтня у МВС повідомили, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. Його дані виставлено на офіційному сайті Інтерполу.