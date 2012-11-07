Янукович доручив Пшонці проаналізувати порушення на виборах

Президент України Віктор Янукович доручив генеральному прокурору України Віктору Пшонці проаналізувати факти порушень законодавства під час виборчого процесу в одномандатних округах.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це йдеться в дорученні глави держави.

За результатами проведеного аналізу Генеральна прокуратура має вжити заходів реагування згідно із законодавством.

Про проведену роботу Генеральний прокурор має доповісти Президенту до 12 листопада.

Як повідомляв УНІАН, опозиція неодноразово закликала Президента звернути увагу на порушення законів та фальсифікації у низці округів на парламентських виборах 28 жовтня та під час підрахунку голосів.

5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в одномандатних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, в якій рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.