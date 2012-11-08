Ситуація на підприємствах ОПК залишається критичною

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник.

«На жаль, загальний стан підприємств ОПК залишається поки що критичним. Слід сказати, що 47 підприємств за підсумками роботи 9 місяців мають збитки, причому загальний обсяг збитків перекриває прибуток усіх інших підприємств», - сказав О.Олійник.

Він зазначив, що критичний стан зберігається, незважаючи на списання заборгованості підприємств ОПК, що входять до державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, на сьогодні до складу оборонно-промислового комплексу України віднесено 162 підприємства, установи та організації різних сфер управління.

Постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2010 року 134 підприємства та організації ОПК увійшли до державного концерну “Укроборонпром”.

На цю тему: Збитки Укроборонпрому у першому кварталі наблизилися до 166 млн гривень

За словами О.Олійника, робота із реформування системи підприємств оборонно-промислового комплексу триває.

«За підсумками роботи підприємств ОПК в поточному році темпи росту товарної продукції склали 11,3%, темпи росту реалізації товарної продукції склали 16,3%. Із них спостерігається збільшення товаровиробництва для потреб Міністерства оборони на 24,3%, яке відбулося завдяки виконанню зовнішньоекономічних контрактів на 60,8%», – наголосив О.Олійник.

Проте позитивним фактором є те, що за поточний рік ті підприємства, що починають працювати та збільшувати завантаженість по випуску товарної продукції, створили понад 3 тисячі додаткових робочих місць. Це в основному робочі спеціальності, які задіяні в технологічних процесах на виконання тих чи інших контрактів.

Він нагадав, що 15 жовтня 2012 року під головуванням Президента України відбулася нарада з питань розвитку оборонно-промислового комплексу України, на якій розглядався весь комплекс питань щодо діяльності підприємств ОПК.

«За підсумками наради було опрацьовано і вже зараз знаходиться на підписі у Президента доручення, за якими потрібно буде і ДК “Укроборонпром”, і Міністерству оборони України, й уряду вжити у найближчі місяці ряд радикальних заходів щодо подальшого покращення діяльності підприємств ОПК», – зазначив О.Олійник.

Довідка УНІАН. На сьогодні заборгованість підприємств ОПК перед держбюджетом становить 248,6 млн грн, перед державними цільовими фондами - 366,1 млн грн.