Журналістів не пускають на суд по округу Засухи
10:14, 08 листопада 2012Політика
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Кореспондентів жодного з інформаційних агентств і ряду друкованих ЗМІ не пустили на засідання Київського окружного адміністративного суду, який розглядає позов "Баткьівщини" до окружної виборчої комісії № 94.
Розглядається позов «Батьківщини» щодо скасування результатів виборів на 27 дільницях ОВК №94
Як передає кореспондент УНІАН, до зали засідань розпорядники пропустили лише відеокамери та відеооператорів, а також деяких тележурналістів.
Водночс представникам інформагентств і низки друкованих ЗМІ було відмовлено під приводом того, що зала засідань дуже маленька.
Засідання розпочалося. Розглядається позов «Батьківщини» щодо скасування результатів виборів на 27 дільницях ОВК №94. У засіданні суду бере участь голова Ради Об’єднаної опозиціі «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Як відомо, окружна виборча комісія № 94 встановила, що в цьому окрузі на парламентських виборах перемогла кандидат від Партії регіонів Тетяна Засуха.
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