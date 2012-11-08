Журналістів не пускають на суд по округу Засухи

Як передає кореспондент УНІАН, до зали засідань розпорядники пропустили лише відеокамери та відеооператорів, а також деяких тележурналістів.

Водночс представникам інформагентств і низки друкованих ЗМІ було відмовлено під приводом того, що зала засідань дуже маленька.

Засідання розпочалося. Розглядається позов «Батьківщини» щодо скасування результатів виборів на 27 дільницях ОВК №94. У засіданні суду бере участь голова Ради Об’єднаної опозиціі «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Як відомо, окружна виборча комісія № 94 встановила, що в цьому окрузі на парламентських виборах перемогла кандидат від Партії регіонів Тетяна Засуха.