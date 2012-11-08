Мітинг під ЦВК: Тягнибок закликає стояти, міліція «обробляє» людей з гучномовця

Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що кандидат у народні депутати Тетяна Засуха ніколи не потрапить до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на мітингу біля Центральної виборчої комісії.

«Засуха програє, Засуха ніколи не буде народним депутатом України», - сказав А.Яценюк.

Він повідомив учасникам мітингу про те, що, за наявною в нього інформацією, Т.Засуха отримала банківський кредит, який могла витратити на підкуп членів окружної виборчої комісії № 94, де вона балотується.

«Нехай прокуратура перевірить, чому цей кредит виданий саме 1 листопада, під час виборчого процесу, і куди поділися гроші кредиту», - сказав А.Яценюк.

У свою чергу, виступаючи на мітингу, колишній голова СБУ, кандидат у народні депутати від партії «УДАР» Валентин Наливайченко висловив переконання у необхідності проведення в Україні люстрації і притягнення до відповідальності усіх фальсифікаторів підрахунку голосів із забороною їм у подальшому займати будь-які посади на будь-яких рівнях державної влади.

Водночас В.Наливайченко вважає за необхідне на законодавчому рівні закріпити положення, яким би передбачалося, що притягнення до відповідальності осіб, які вчинили фальсифікації при підрахунку голосів, не мало б терміну давнини.

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок вкотре закликав учасників мітингу продовжувати акцію і залишатися біля ЦВК.

В акції протесту проти фальсифікації виборів беруть участь понад 200 прихильників опозиційних сил, яких охороняє чимала кількість працівників правоохоронних органів.

З міліцейського автомобіля, встановленого на площі Лесі Українки, через гучномовці постійно лунає інформація, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив у центрі столиці до 12 листопада масові заходи недержавного характеру і що за порушення громадського порядку міліція буде вимушена вживати відповідних заходів реагування, які передбачені законом.