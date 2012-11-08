Суд долучив до справи по 94-у округу мільйонний кредит Засухи
11:41, 08 листопада 2012Політика
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Київський окружний адміністративний суд долучив до справи про фальсифікації на виборчому окрузі №94 документ, який свідчить, що Тетяна Засуха взяла 8,3 млн гривень кредиту в "Укргазбанку".
Засуха взяла мільйон доларів кредиту
Про це повідомляє "Українська правда".
Долучити до справи документ, який свідчить, що скандальна кандидатка взяла 1 листопада кредит, вимагав Арсеній Яценюк, на думку якого, ці гроші були витрачені на підкуповування членів виборчої комісії.
Він попросив суд долучити документ до справи і звернутися до прокуратури з проханням про розслідування цього факту.
Яценюк додав, що отримав документ вранці, тому не встиг звернутися до правоохоронних органів сам.
Як повідомляв УНІАН, у суд спочатку не пускали журналістів. Проте згодом кореспондентів інформагентств пропустили на засідання суду, який розглядає позов «Батьківщини» до ОВК № 94
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