Суд долучив до справи по 94-у округу мільйонний кредит Засухи

Про це повідомляє "Українська правда".

Долучити до справи документ, який свідчить, що скандальна кандидатка взяла 1 листопада кредит, вимагав Арсеній Яценюк, на думку якого, ці гроші були витрачені на підкуповування членів виборчої комісії.

Він попросив суд долучити документ до справи і звернутися до прокуратури з проханням про розслідування цього факту.

Яценюк додав, що отримав документ вранці, тому не встиг звернутися до правоохоронних органів сам.

Як повідомляв УНІАН, у суд спочатку не пускали журналістів. Проте згодом кореспондентів інформагентств пропустили на засідання суду, який розглядає позов «Батьківщини» до ОВК № 94