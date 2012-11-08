Азаров закликав усі політичні сили до переговорів

Прем'єр-міністр України Микола Азаров закликав політичні партії та кандидатів у народні депутати припинити конфлікти навколо підрахунку голосів.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це йдеться в заяві М.Азарова.

«Розвиток подій спонукає нас офіційно закликати політичні партії та кандидатів у депутати, які втягнені у конфлікти щодо підрахунку голосів, припинити ці конфлікти та почати діалог між собою», - зазначив М.Азаров, додавши, що уряд готовий сприяти налагодженню та проведенню такого діалогу.

Він наголосив, що уряд серйозно стурбований ситуацією, яка склалася із підрахунком голосів на виборах до Верховної Ради України у деяких одномандатних виборчих округах.

М.Азаров просить ЦВК забезпечити завершення підрахунку голосів у передбачені законодавством строки та вжити для цього всіх необхідних заходів.

Прем'єр доручив правоохоронним органам розібратися зі всіма фактами порушень, які мали місце, дати їм правову оцінку та вжити необхідних заходів правового реагування.

Він також пообіцяв врахувати всі зауваження міжнародних спостерігачів.

«Безумовно, за підсумками виборів ми врахуємо всі зауваження міжнародних спостерігачів, щоб зробити виборче законодавство більш досконалим і таким, що повністю відповідає європейським нормам та вимогам», - наголосив М.Азаров.

Він вважає необхідним повернутися до розробки Виборчого кодексу, який дасть змогу ефективно удосконалити виборче законодавство. З цією метою М.Азаров доручив Міністерству юстиції після офіційного оголошення результатів виборів ініціювати проведення круглого столу із залученням політичних партій, громадських організацій, експертів для аналізу недоліків, виявлених під час проведення виборчої кампанії 2012 року, та внесення пропозицій щодо вдосконалення виборчого законодавства.

М.Азаров також закликав усі політичні сили, яким не байдужа доля країни, почати переговорний процес з метою створення широкої коаліції на основі європейських цінностей «для консолідації всіх здорових сил суспільства з метою подальшого розвитку України та реалізації політики європейської інтеграції».

Як повідомлялося, Президент України Віктор Янукович доручив генеральному прокурору проаналізувати факти порушення законодавства під час виборів у одномандатних виборчих округах. Для забезпечення об’єктивності розслідування Президент прийняв рішення звільнити з посади заступника голови обласної державної адміністрації – як одного з кандидатів у депутати.

Верховна Рада України утворила тимчасову слідчу комісію для з’ясування стану додержання виборчого законодавства в окремих одномандатних виборчих округах.