Пилипишин пропонує ОВК № 223 припинити перераховувати голоси

Кандидат у народні депутати Віктор Пилипишин запропонував окружній виборчій комісії № 223 припинити повторний перерахунок голосів.

Відповідну заяву окружкому подав його довірена особа Андрій Лісовський, повідомляє «Українська правда».

У документі нагадується, що окружком № 223 робив перерахунок на 11-ти дільницях на виконання судового рішення, яке було отримане за позовом самого В.Пилипишина.

"Кандидат у народні депутати Пилипишин пропонує повторний підрахунок по дільницях, що не були перераховані, не проводити, або провести його в спосіб, який буде визначено ОВК", - йдеться в заяві.

Як відомо, раніше під час перерахунку голосів виявилося, що бюлетені за основного конкурента В.Пилипишина, кандидата від ВО «Свобода» Юрія Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином В.Пилипишин випередив суперника.

У свою чергу, Ю.Левченко прокоментував таку ініціативу В.Пилипишина наступним чином: "Це показує його ставлення до законів і правил. Закон, як дишло, як повернеш, так і вийшло".

"Тепер вони встигли фальсифікувати достатню кількість голосів, щоб показати Пилипишина, як переможця. І далі вже не треба перераховувати", - уточнив він.

Ю.Левченко додав, що за його підрахунками було зіпсовано 1361 бюлетень.

"В мене зараз є таке бажання примусити їх далі перераховувати, і виконувати рішення суду. Треба ж документувати всі їхні фальшування", - сказав він.