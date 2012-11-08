Левченко побоюється, що Пилипишина можуть незаконно оголосити переможцем

Кандидат в народні депутати від ВО «Свобода» по 223-му київському виборчому округу Юрій Левченко вважає, що перерахунок результатів голосування в межах деяких дільниць, в ході якого фальсифікується виборча документація, триває попри рішення ЦВК щодо необхідності перевиборів для того, аби оголосити переможцем Віктора Пилипишина, а потім оскаржити рішення ЦВК в суді.

Про таке Юрій Левченко заявив в ефірі «5 каналу».

«У мене є підозра, чому, власне відбувається цей перерахунок, попри те, що нібито будуть нові вибори. От зараз вони зроблять цей перерахунок, встановлять через фальшування бюлетенів, що нібито Пилипишин переміг. Потім Пилипишин подасть до суду на ЦВК, скасовує постанову ЦВК про перевибори, і таким чином його оголосять незаконним переможцем», - заявив Левченко.

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«Якби ЦВК хотіла встановити результати, а не хотіла перекласти відповідальність на інших людей, на інші інстанції, то вони б просто витребували протоколи з мокрими печатками, які є в наявності з кожної дільниці, і по цим протоколам встановили результати», - зауважив він.