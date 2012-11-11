Янукович сподівається на підтримку Коморовського у зближенні з ЄС

"Ми високо цінуємо активний розвиток українсько-польського стратегічного партнерства, яке без перебільшення може слугувати прикладом успішної взаємодії між двома спорідненими європейськими народами", - йдеться у листі-вітанні розмсіщеному на сайті Президента.

"Вбачаємо у Республіці Польща незмінного друга та послідовного прихильника європейської інтеграції України. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо досягти суттєвого поступу у зближенні України з ЄС", - висловив сподівання Янукович.

Президент України побажав Коморовському міцного здоров'я та нових звершень, а дружньому польському народові - миру, злагоди і процвітання.