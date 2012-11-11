Янукович сподівається на підтримку Коморовського у зближенні з ЄС
10:55, 11 листопада 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав свого польского колегу Броніслава Коморовського із Днем незалежності Польщі і висловив сподівання, що стратегічне партнерство двох країн триватиме і надалі.
Янукович привітав "друга Украни в Європі"
"Ми високо цінуємо активний розвиток українсько-польського стратегічного партнерства, яке без перебільшення може слугувати прикладом успішної взаємодії між двома спорідненими європейськими народами", - йдеться у листі-вітанні розмсіщеному на сайті Президента.
"Вбачаємо у Республіці Польща незмінного друга та послідовного прихильника європейської інтеграції України. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо досягти суттєвого поступу у зближенні України з ЄС", - висловив сподівання Янукович.
Президент України побажав Коморовському міцного здоров'я та нових звершень, а дружньому польському народові - миру, злагоди і процвітання.
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