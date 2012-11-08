Коморовський переконував Януковича провести перевибори в проблемних округах

Про це 8 листопада заявив сам Броніслав Коморовський в ефірі радіостанції ТОК FМ, повідомляє Польське радіо.

Президент Польщі звернув увагу, що сумніви стосуються одного відсотка парламентських мандатів. «Проблеми виникли в сфері, пов'язаній з введенням системи одномандатних округів. Було відомо заздалегідь, що саме там з'явиться клопіт, адже там присутні не лише великі політичні інтереси, а й прозаїчні – локальні», – вважає Б.Коморовський.

За словами Президента Польщі, на щастя, Центральна виборча комісія і парламент зайняли однозначну позицію, відкриваючи дорогу до повторення виборів в цих декількох округах. «Таку позицію займає і Президент Янукович. Не приховую, що я також його до цього намовляв», – сказав Б.Коморовський.

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Польський очільник додав, що Польща послідовно намагається переконувати ЄС і США в тому, що не слід закривати дороги до зближення України із західним світом.

Нагадаємо, що 4 та 6 листопада відбулися дві телефонні розмови Б.Коморовського та В.Януковича, під час яких Президент Польщі «висловив занепокоєння з приводу затягування оголошення результатів виборів, а також з приводу численних сигналів про серйозні порушення під час підрахунку голосів в одномандатних виборчих округах».

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ) та необхідність проведення в них повторних виборів.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, в якій рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

У свою чергу, Об’єднана опозиція «Батьківщина», ВО «Свобода» і партія «УДАР Віталія Кличка» вимагали від ЦВК перерахувати всі голоси виборців не лише у п’яти вищезазначених округах, а в 13. Опозиціонери не згодні з рішенням про проведення перевиборів.