Опозиція пояснює, що в них з регіоналами «мізки по-різному влаштовані»
08:30, 14 листопада 2012Політика
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Опозиція збирається користуватися міжусобицями регіоналів з комуністами у новому парламенті.
Андрій Сенченко: комуністи - це додаток до регіоналів
В опозиції не може бути альянсу з комуністами, але опозиція буде користуватися міжусобицями КПУ та Партії регіонів у новому парламенті. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій Сенченко.
«Тактично, у нас не може бути альянсу з комуністами. Тут точно також як з регіоналами - у нас по-різному мізки побудовані. Ми розуміємо, що комуністи - це додаток до регіоналів. Так, у них є нагальні проблеми - ми будемо на цьому грати ", - заявивши Сенченко.
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