Опозиція пояснює, що в них з регіоналами «мізки по-різному влаштовані»

В опозиції не може бути альянсу з комуністами, але опозиція буде користуватися міжусобицями КПУ та Партії регіонів у новому парламенті. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій Сенченко.

«Тактично, у нас не може бути альянсу з комуністами. Тут точно також як з регіоналами - у нас по-різному мізки побудовані. Ми розуміємо, що комуністи - це додаток до регіоналів. Так, у них є нагальні проблеми - ми будемо на цьому грати ", - заявивши Сенченко.