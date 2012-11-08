Симоненко: Ні в які коаліції фракція КПУ вступати не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції лідер КПУ Петро Симоненко.

«Фракція Компартії діятиме самостійно, і ми ухвалюватимемо тільки ті рішення, які, природно, в контексті нашої передвиборчої програми. І ні в які коаліції фракція Компартії вступати не буде», - сказав П.Симоненко.

При цьому він назвав брехнею і наклепом заяви, особливо «націонал-соціалістів, які пройшли до парламенту», про співпрацю КПУ з Партією регіонів.

«Я ще раз хочу наголосити: вони підтверджують ту ідеологічну концепцію, що покладена в їх основу, і заснована, перш за все, на геббельсовських прийомах ведення пропагандистської роботи. Тому я ще раз хочу наголосити, що питання про те, як працюватиме парламент, Компартію сьогодні дуже турбує», - сказав П.Симоненко.

У зв'язку з цим він повідомив, що КПУ підготувала цілу низку законопроектів для внесення до нового парламенту, заснованих на тій політичній програмі, яку КПУ заявляла в період передвиборчої кампанії.