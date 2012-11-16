ЗМІ: У «Синьогорі» за 24 бюджетних мільйони відремонтують альтанку

10:48, 16 листопада 2012
Політика
1601 0

У президентській резиденції «Синьогора» за 24 млн грн реконструюють «павільйон з альтанкою».

Роботи фінансують з державного бюджету. Фото http://postup.brama.com/

Головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації 14 листопада уклало угоду з ТОВ «УНР ПІБ» на реконструкцію павільйону з альтанкою на прибудинковій території гуцульського будинку президентської резиденції «Синьогора» по вул.Зарічній в с.Гута Івано-Франківської області. Вартість угоди склала 23,99 млн грн. Про це з посиланням на «Вісник державних закупівель» повідомляють «Наші гроші».

Роботи фінансують з державного бюджету, завершити повинні до кінця грудня. Що саме збираються робити з альтанкою – невідомо, оскільки технічне завдання на сайті «ВДЗ» відсутнє.

Тендер провели за неконкурентною процедурою «закупівля в одного учасника», посилаючись на необхідність «уникнення негативних наслідків, пов’язаних із невиконанням доручень уряду та реалізації державних програм, передбачених для будівництва, реконструкції, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об’єктах державного та регіонального значення». Неможливість витрачати час на проведення відкритих торгів також пояснюють настанням холодів, які ускладнюють будівельні роботи.

На тему: ЗМІ: Дорогу до «Сухолуччя» відремонтують за 13 млн грн

Як зазначають «Наші гроші», київська компанія «УНР ПІБ» Андрія Бондарця та Володимира Простітова була обрана генпідрядником розбудови «Синьогори» в серпні минулого року. З того часу фірма зі статутним капіталом 34 тис. грн отримала підряди на суму 157,13 млн грн: на реконструкцію головного корпусу резиденції з інженерним блоком, на гостьовий будинок, а у вересні цього року - ще на будинок для супроводжуючих осіб. Окрім цього, за 54,03 млн грн підприємством «Гарант» були реконструйовані інженерні мережі. Відтак, за один рік в розбудову «Синьогори» вкладено вже 235,15 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Чернігівська ОДА замовила будівництво школи на 520 місць за 13,06 млн грн. Тобто за 24 мільйони, вкладені у реконструкцію альтанки на президентській дачі, можна було б збудувати ще дві такі школи. Або придбати 120 автомобілів швидкої допомоги на базі «Газелі» по 200 тис грн., зазначають «Наші гроші».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter