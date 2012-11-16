ЗМІ: У «Синьогорі» за 24 бюджетних мільйони відремонтують альтанку

Головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації 14 листопада уклало угоду з ТОВ «УНР ПІБ» на реконструкцію павільйону з альтанкою на прибудинковій території гуцульського будинку президентської резиденції «Синьогора» по вул.Зарічній в с.Гута Івано-Франківської області. Вартість угоди склала 23,99 млн грн. Про це з посиланням на «Вісник державних закупівель» повідомляють «Наші гроші».

Роботи фінансують з державного бюджету, завершити повинні до кінця грудня. Що саме збираються робити з альтанкою – невідомо, оскільки технічне завдання на сайті «ВДЗ» відсутнє.

Тендер провели за неконкурентною процедурою «закупівля в одного учасника», посилаючись на необхідність «уникнення негативних наслідків, пов’язаних із невиконанням доручень уряду та реалізації державних програм, передбачених для будівництва, реконструкції, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об’єктах державного та регіонального значення». Неможливість витрачати час на проведення відкритих торгів також пояснюють настанням холодів, які ускладнюють будівельні роботи.

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Як зазначають «Наші гроші», київська компанія «УНР ПІБ» Андрія Бондарця та Володимира Простітова була обрана генпідрядником розбудови «Синьогори» в серпні минулого року. З того часу фірма зі статутним капіталом 34 тис. грн отримала підряди на суму 157,13 млн грн: на реконструкцію головного корпусу резиденції з інженерним блоком, на гостьовий будинок, а у вересні цього року - ще на будинок для супроводжуючих осіб. Окрім цього, за 54,03 млн грн підприємством «Гарант» були реконструйовані інженерні мережі. Відтак, за один рік в розбудову «Синьогори» вкладено вже 235,15 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Чернігівська ОДА замовила будівництво школи на 520 місць за 13,06 млн грн. Тобто за 24 мільйони, вкладені у реконструкцію альтанки на президентській дачі, можна було б збудувати ще дві такі школи. Або придбати 120 автомобілів швидкої допомоги на базі «Газелі» по 200 тис грн., зазначають «Наші гроші».