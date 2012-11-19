Литвин впевнений, що «деякі міни» не завадять КПУ створити фракцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

В.Литвин нагадав, що згідно із внесеними змінами до Регламенту ВР, фракцію може створити політична сила, яка отримала підтримку 5% і більше виборців та має депутатів, обраних у мажоритарних округах.

«Якщо йти за цією логікою, то партія, яка не має депутатів в округах, не може формувати фракцію», - сказав В.Литвин, зауваживши, що треба буде приймати рішення щодо внесення змін до Регламенту.

На запитання, чи означає це, що КПУ не матиме своєї фракції, оскільки не має депутатів-мажоритарників за результатами нинішніх виборів, В.Литвин відповів: «Я абсолютно відкидаю таку думку. КПУ буде мати свою фракцію».

Водночас, на переконання голови ВР, якщо ці зміни до Регламенту залишаться у силі й надалі, то вони даватимуть підстави для постійних спекуляцій.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова Верховної Ради України Володимир Литвин сказав, що у змінах до Регламенту ВР «деякі міни закладені».

Спікер зауважив, що, наприклад, «фракція може бути створена тією політичною силою, яка на виборах дістала підтримку не менше 5% виборців та має представників, обраних у мажоритарних округах».

Як відомо, жоден представник КПУ не здобув перемогу в мажоритарному окрузі, тобто у ВР наступного скликання будуть лише ті представники КПУ, які пройшли за списком цієї політичної сили.