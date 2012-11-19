Литвин сподівається, що Янукович сьогодні підпише зміни до регламенту ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Я сподіваюсь, що сьогодні будуть підписані зміни до регламенту ВР Президентом України, і якщо завтра вони будуть опубліковані, то завтра або післязавтра можна буде провести перше установче засідання підготовчої робочої групи (йдеться про групу, яка готуватиме перше засідання ВР наступного, 7 скликання - УНІАН)», - сказав В.Ливтин.

«Для того, щоб ця робоча група обрала керівника групи, і розпочали й провели відповідну роботу», - підкреслив В.Литвин.

Він наголосив, що перше засідання ВР наступного скликання має відбуватися не пізніше 14 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати 6 листопада ухвалили Закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України».

Ним передбачено, що голова ВР має обиратися шляхом відкритого поіменного голосування, а не шляхом заповнення бюлетенів.

Також закон передбачає, що рішення ВР про відкликання спікера з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Крім того, ВР цим документом врегульовує питання скликання першої сесії парламенту нового скликання. Зокрема, передбачається, що до складу підготовчої депутатської групи делегуються політичними партіями по одному представнику від 15 народних депутатів, обраних у загальнодержавному окрузі. При цьому ці кандидатури мають бути подані не пізніш як через 5 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Крім того, до складу підготовчої групи мають увійти по одному представнику від 15 народних депутатів, обраних у мажоритарних округах.

Передбачається, що тимчасова президія ВР має складатися з 6 народних депутатів. Члени тимчасової президії мають почергово вести засідання.

Закон також передбачає, що до фракцій, які сформовані політичними силами, можуть входити депутати, які були на виборах самовисуванцями.

Передбачено також, що кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії.

Законом визначено і розгляд питань на першій сесії ВР нового скликання. Зокрема, спочатку формується Тимчасова президія, ВР, фракції та групи, потім заслуховується доповідь спікера попереднього скликання щодо стану законодавчої роботи в парламенті. Після цього передбачене формування лічильної комісії, обрання голови ВР та всієї президії, а після цього - заслуховування позачергового послання Президента до нового складу ВР.