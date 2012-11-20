Джерело: Завтра в Москві Азаров зустрінеться з Медведєвим

Про це УНІАН повідомило джерело, обізнане з ходом підготовки візиту.

«Завтра ввечері в Москві пройдуть переговори глав урядів України і Росії. Переговори заплановано на вечір, очевидно, вони пройдуть у контексті вчорашньої розмови Президента України Віктора Януковича і його російського колеги Володимира Путіна», - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що на цей момент остаточна програма перебуває у стадії узгодження, але прибуття літака М.Азарова планується о 17.00 мск. (15.00 за Києвом). Наразі, за словами джерела, точно відомо, що до складу делегації увійде міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін обговорили по телефону співробітництво в енергетичній сфері.

"Глави держав обговорили досить широке коло питань двосторонніх відносин. Крім того, відбувся обмін думками щодо відносин в енергетичній сфері", - повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков

Також 19 листопада в Москві міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій бойко і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер обговорили питання стратегічного співробітництва в газовій сфері.