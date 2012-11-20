ЗМІ: ПР не вистачає трьох депутатів до більшості

Партія регіонів, заручившись підтримкою мажоритарників-самовисуванців, може розраховувати на 223 голоси у Верховній Раді нового скликання, тоді як для формування більшості необхідно 226 депутатів.

Про це пише ZN.UA з посиланням на джерело в Партії регіонів.

За словами джерела, в середу 21 листопада керівництво ПР планувало провести засідання за участю новообраних депутатів, на якому планувалося обговорити стратегію дій в новій Раді.

Однак засідання перенесли, бо ПР не вдалося зібрати достатньо самовисуванців для формування однопартійної більшості, як того, за словами джерела, вимагає президент.

Офіційно перенесення заходу відбулось через візит глави ПР Миколи Азарова до Москви, де він 21 листопада проведе переговори з главою російського уряду Дмитром Медведєвим.