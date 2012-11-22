Регіонали записали Литвина до себе і висувають головою робочої групи

Як передає кореспондент УНІАН, така пропозиція була висловлена під час першого засідання цієї підготовчої групи.

У відповідь член ВО «Свободи» Руслан Кошулинський запропонував, щоб все ж головою робочої групи був обраний представник опозиції.

«У вас і так є більшість, і пан Литвин є записаний від Партії регіонів (В.Литвин у складі робочої групи представляє Партію регіонів – УНІАН)», - наголосив Р.Кошулинський.

За його словами, коли головою робочої групи буде представник опозиції, «думаю, що всі гострі питання будуть зняті».

У свою чергу В.Литвин закликав представників опозиції не робити з даного питання «якусь політику». Він зазначив: «Практика склалася так, що голова минулої Верховної Ради здійснює всю підготовчу роботу».

«І це не означає якісь преференції на майбутнє. Я їх просто не вимагаю», - додав В.Литвин.

Він зазначив: «Коли оберете голову (голову ВР – УНІАН), то я вам подякую. Баба з воза – коням легше».