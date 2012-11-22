Журналісти пробилися на засідання нардепів, які готують сесію нової Ради

Як передає кореспондент УНІАН, попри те, що засідання планувалося без преси, на вимогу представників опозиції журналістів все ж пустили.

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До складу підготовчої групи від Партії регіонів входять Микола Азаров, Володимир Литвин, Андрій Клюєв, Сергій Тігіпко, Олександр Єфремов, Олександр Лавринович, Володимир Рибак, Юрій Воропаєв, Валерій Писаренко, Володимир Макеєнко, Сергій Ківалов, Євген Гєллєр.

Від «Батьківщини» - Андрій Кожем’якін, Микола Мартиненко, Сергій Сас, Руслан Князевич, Борис Тарасюк, Іван Кириленко та В’ячеслав Кириленко.

Від «УДАРу» - Валерій Карпунцов, Віталій Ковальчук, Володимир Куренной.

Від ВО «Свобода» - Руслан Кошулинський та Андрій Мохник.

Від КПУ – Адам Мартинюк та Валентин Матвєєв.

Крім того, до групи входять двоє позафракційних депутатів - Давид Жванія і Григорій Калетник.