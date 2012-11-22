«Нові» нардепи уже сперечаються з приводу персонального голосування

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання групи заявив представник «Батьківщини» Андрій Кожем’якін.

«Це наша вимога і позиція трьох опозиційних сил», - сказав він.

А.Кожем’якін наголосив, що від кожної політичної сили має бути виділено по одній особі, які б спільно напрацювали відповідний документ.

За його словами, ця постанова має бути проголосована першим питанням на першому засіданні нового парламенту, «а потім уже голова ВР має обиратися саме персональним голосуванням».

А.Кожем’якін додав, що робота «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» у підготовчій групі надалі залежатиме від вирішення цього питання.

Зараз на засіданні групи відбувається бурхлива суперечка щодо цієї пропозиції.