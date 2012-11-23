Литвин розповів, яким вітром його занесло в Партію регіонів

За словами спікера, він приєднався до партії влади, коли одна з опозиційних партій відмовилась брати його за своєю квотою.

«Спочатку я просив керівництво однієї з опозиційних партій включити мене в групу за своєю квотою, але мені там порадили йти до Партії регіонів. Мовляв, у них квота більша », - пояснив Литвин на засіданні підготовчої групи з організації та проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

Комерсант-Україна