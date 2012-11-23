Литвин розповів, яким вітром його занесло в Партію регіонів
08:56, 23 листопада 2012Політика
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Спікер ВР Володимир Литвин розвіяв «інтригу» щодо свого приєднання до Партії регіонів.
Литвина взяли під крило регіонали
За словами спікера, він приєднався до партії влади, коли одна з опозиційних партій відмовилась брати його за своєю квотою.
«Спочатку я просив керівництво однієї з опозиційних партій включити мене в групу за своєю квотою, але мені там порадили йти до Партії регіонів. Мовляв, у них квота більша », - пояснив Литвин на засіданні підготовчої групи з організації та проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.
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