Підготовку до сесії очолить Литвин - він подякував регіоналам за довіру

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 16 членів підготовчої групи, сам В.Литвин утримався, а представників опозиційних сил – «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу», взагалі не було при ухваленні цього рішення.

В.Литвин подякував новообраним депутатам за довіру, однак запропонував сьогодні більше жодних організаційних питань не ухвалювати. Зокрема, за його словами, не потрібно сьогодні обирати заступника голови підготовчої групи, а також секретаря, оскільки вони мають бути представниками різних політичних сил, які пройшли до ВР.

В той же час спікер зауважив, що сьогодні він летить у відрядження, а завтра після повернення збере по одному уповноваженому від тих політичних сил, які пройшли до ВР, аби провести більш предметно дискусію.

В той же час, за словами В.Литвина, зустріч ця буде закритою, щоб «провести розмову у більш вузькому колі, і ця розмова буде відвертішою і це буде сприяти процесу».

Він також підтвердив, що о 16-й годині 23 листопада відбудеться наступне засідання підготовчої групи.