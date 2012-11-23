Сьогоднішнє засідання Підготовчої депутатської групи скасували

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

Про засідання Підготовчої депутатської групи буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання Підготовчої депутатської групи, що відбулося учора, 22 листопада, безперестанно тривала дискусія між представниками трьох опозиційних політичних сил, які пройшли до парламенту - «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи», та представниками Партії регіонів, КПУ і представниками від самовисуванців.

В результаті всі дебати, які тривали близько трьох годин, завершилися тим, що більшість, яка є в підготовчій депутатській групі, проголосувала за порядок денний, який вони і пропонували раніше. Ним передбачено спочатку обрання керівництва групи, потім розгляд питання щодо робочої групи з опрацювання проекту рішення щодо способу виконання Конституції України щодо особистого голосування, а також щодо утворення підгруп з підготовки ряду питань щодо організації та проведення першої сесії ВР сьомого скликання.

Представники опозиції не голосували за це рішення і залишили засідання.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин, якого було обрано головою Підготовчої депутатської групи, 22-23 листопада здійснює офіційний візит до м. Санкт-Петербург (Російська Федерація), де бере участь у заходах Міжпарламентської асамблеї Співдружності Незалежних Держав.