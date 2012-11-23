Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав, виступаючи в м.Санкт-Петербург на засіданні Ради Міжпарламентської асамблеї СНД.

Зокрема, як наголосив В.Литвин, Україна «отримала абсолютно новий тип парламенту, який вирізняється політичною строкатістю, складними - очевидно непримиренними - суперечностями між більшістю і опозицією, ідеологічною несумісністю окремих політичних сил і майбутніх фракцій, а також можливим зниженням професіоналізму».

Таким чином, на його думку, парламентським пріоритетом більшості має стати розв’язання проблем чіткої організації законодавчого процесу.

Водночас В.Литвин підкреслив, що парламентські вибори в Україні відбулися демократично і новообрана Верховна Рада є легітимною.

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За словами керівника українського парламенту, попри достатню кількість порушень і критичних зауважень, що спостерігаються на будь-яких виборах, їх характер «не дає підстав не визнати обраний склад Верховної Ради повністю легітимним». В.Литвин зауважив, що хоча оцінки офіційних делегацій від ОБСЄ, ПАРЄ і ПА НАТО мають критичний характер, вони не передбачають прямого невизнання результатів виборів.

При цьому голова ВР зазначив, що критика, яка звучала ще до початку виборчого процесу в Україні, багато в чому має «політично запрограмований характер» через відомі судові процеси над рядом українських політичних персоналій.

«Українські парламентські вибори, таким чином, опинилися у ситуації «презумпції політичної винуватості ще до початку виборів, які стали зручним приводом для додаткового політичного тиску на українську владу», - сказав він.

Голова ВР також зазначив, що безпрецедентно високі ставки і безкомпромісність політичних сил, партій і політиків у боротьбі за депутатські мандати, враховуючи наближення президентських виборів 2015 року, спричинили використання у виборчій боротьбі «усього арсеналу тіньових засобів, які характерні для демократій у стадії становлення».