Яценюк: персональне голосування - умова початку роботи нової ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

«Вчора ми чітко представили свою позицію і задекларували, що новий парламент почне свою роботу тільки в одному випадку - якщо буде виконуватися базова конституційна стаття – особисте голосування», - сказав А.Яценюк.

Він зазначив, що саме внаслідок неособистого голосування нинішнім парламентом було ухвалено «Харківські угоди», пенсійна реформа, Податковий кодекс, змінено закон про основи національної безпеки і оборони, закон про засади державної мовної політики, а також продовжено термін повноважень Верховної Ради.

За словами А.Яценюка, неособистим голосуванням було ухвалено близько 800 законів, які не відображають волевиявлення українців. На переконання А.Яценюка, це треба зупинити.

«В першу чергу, треба ввести інститут політичної відповідальності кожного народного депутата України, коли кожний депутат голосує особисто», - підкреслив він.

А.Яценюк вважає, що це кардинально змінить розклад сил у Верховній Раді. «Перестануть торгувати картками і передавати їх як кредитні картки», - додав він.

А.Яценюк переконаний, що Партія регіонів і Президент Віктор Янукович докладуть всіх зусиль, щоб депутати не голосували особисто.

«Тому що особисте голосування і виконання Конституції означає втрату контролю Президентом над Верховною Радою. Верховна Рада України перестає бути іграшкою чи підрозділом Банкової», - додав він.

А.Яценюк запевнив, що опозиція боротиметься за те, щоб дії нового парламенту відображали волю й інтереси народу України через принципову політичну позицію кожного окремого депутата і виконання Конституції.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада на засіданні депутатської групи з підготовки організації першої сесії Верховної Ради наступного скликання тривала дискусія між представниками трьох опозиційних політичних сил, які пройшли до парламенту, - «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи», та представниками Партії регіонів, КПУ і представниками від самовисуванців.

Опозиція наполягала на тому, щоб на перше засідання нової ВР було винесено першим питання щодо персонального голосування в сесійній залі кожного народного депутата. Вони також наполягали, щоб на засіданні підготовчої групи було прийнято рішення щодо необхідності персонального голосування.

Представники більшості заявили, що таке рішення на засіданні підготовчої групи не може прийматися. Після засідання лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевнив, що депутати від його політичної сили готові ухвалювати рішення про особисте голосування кожного парламентарія. Водночас О.Єфремов зауважив, що вимогу представників опозиції про ухвалення рішення щодо персонального голосування наразі не можна виконати технологічно.

Під час засідання підготовчої групи інший представник Партії регіонів Андрій Клюєв також заявив про готовність «регіоналів» голосувати за ухвалення рішення щодо персонального голосування.