Небоженко: Литвин став першою «тушкою» нової ВР і вербуватиме інших

«Перша «тушка» вже відбулася, просто на це ніхто не звертає уваги: маловідомий мажоритарник Литвин, лідер Народної партії, відома, шанована людина відкрито заявила про своє явочне входження в Партію регіонів», - сказав він у коментарі УНІАН і додав, що у разі, якщо опозиція буде «ще слабшою», то В.Литвину можуть запропонувати знову очолити ВР.

На думку В.Небоженка, голова ВР відтепер зацікавлений у пришвидшенні процесу «зради». «Йому дуже важливо, щоб він не лишився сам. Тепер він разом з «вербувальниками» з фракції Партії регіонів буде пропонувати вільним мажоритарникам і членам інших фракцій вчинити так, як він», - сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 листопада, нинішнього спікера парламенту В.Литвина було обрано головою Підготовчої групи з організації першої сесії Верховної Ради сьомого скликання. Його кандидатура була внесена Партією регіонів.