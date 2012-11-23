В окрузі Губського невідомі розгромили приміщення, де зберігалися бюлетені

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Миколи Лісового Вікторія Скорикова, сьогодні вранці до міліції звернувся керуючий справами виконавчого комітету міської ради із заявою про пошкодження дверей приміщення, де зберігалась виборча документація окружної комісії виборчого округу №197.

На місце події виїхали співробітники міліції, прокуратури та СБУ.

За інформацією В. Скорикової, зараз у приміщенні архіву працюють експерти: працівники міліції проводять огляд місця злочину, співробітники Канівської міжрайонної прокуратури збирають матеріали для розслідування кримінальної справи. На місце події виїздив Канівський міжрайонний прокурор Олександр Кожушко.

На місті події також побували деякі депутати Канівської міської ради та представники політичних партій.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЦВК, в окрузі №197 з центром у місті Канів Черкаської області переміг самовисуванець, народний депутат Богдан Губський. При цьому, альтернативний підрахунок голосів Об’єднаної опозиції засвідчив перемогу висуванця ВО "Батьківщини" Л.Даценка.

5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах, зокрема, в №197 (м. Канів) та необхідність проведення в них повторних виборів.

12 листопада генеральний прокурор України Віктор Пшонка повідомив, що направив голові Центральної виборчої комісії Володимиру Шаповалу листа, в якому просить надати матеріали про порушення виборчого законодавства у проблемних округах, уточнивши, що в листі йдеться про округи №94, 132, 194, 197 і 223.

Канівська міська рада вчора, 22 листопада, на черговій сесії затвердила звернення до Генпрокуратури з проханням провести перевірку дій окружної виборчої комісії при підбитті підсумків голосування на одномандатному виборчому окрузі №197.