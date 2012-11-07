Губський готовий до перевиборів і вимагає підрахунку в прямому ефірі

Про це йдеться в заяві, яку поширила прес-служба народного депутата України Б.Губського.

За його словами, у випадку проведення перевиборів на 197-му виборчому окрузі, він готовий взяти у них участь і довести, що має підтримку більшості виборців округу.

Для чесного і об’єктивного встановлення результатів голосування депутат пропонує, «… щоб підсумкові дані голосування на виборчих дільницях, і в окружній виборчій комісії були зачитані в режимі прямої трансляції. Вся процедура засідання і підрахунку голосів окружною виборчою комісією має проводитись в режимі цілодобової відеотрансляції. На кожній дільниці має бути присутній офіційний міжнародний спостерігач. Крім того, у приміщенні, де працює ОВК, під час підрахунку голосів та встановлення підсумкових результатів голосування має бути присутній представник ЦВК.

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«Результати перевиборів не мають викликати жодних сумнівів і давати підстави до повторних політичних провокацій та маніпуляцій громадською думкою», - зазначив у своїй заяві Б.Губський.

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Як повідомляв УНІАН, в окрузі №197 з центром у місті Канів Черкаської області за даними сайту ЦВК переміг самовисуванець, народний депутат Б.Губський. Альтернативний підрахунок голосів Об’єднаної опозиції засвідчив перемогу висуванця ВО "Батьківщини" Леоніда Даценка. 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в одномандатних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223. 6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, в якій рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.