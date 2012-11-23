Литвин проводить закриту нараду з представниками парламентських партій
17:21, 23 листопада 2012Політика
758 0
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин проводить нараду з представниками політичних сил, які пройшли до парламенту сьомого скликання.
Нарада відбувається в дуже вузькому колі
Як передає кореспондент УНІАН, нарада відбувається за закритими дверима без участі журналістів.
Серед тих, хто прибув на нараду, – голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, представник КПУ Валентин Матвєєв, представники Партії регіонів Олександр Лавринович, Юрій Мірошниченко та інші особи.
Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні підготовчої групи з організації роботи ВР наступного скликання В.Литвин повідомляв, що у п’ятницю має відбутися нарада представників політичних сил в закритому режимі і в дуже вузькому колі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter