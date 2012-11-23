Литвин проводить закриту нараду з представниками парламентських партій

Як передає кореспондент УНІАН, нарада відбувається за закритими дверима без участі журналістів.

Серед тих, хто прибув на нараду, – голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, представник КПУ Валентин Матвєєв, представники Партії регіонів Олександр Лавринович, Юрій Мірошниченко та інші особи.

Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні підготовчої групи з організації роботи ВР наступного скликання В.Литвин повідомляв, що у п’ятницю має відбутися нарада представників політичних сил в закритому режимі і в дуже вузькому колі.