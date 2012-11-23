Предмет суперечок у ВР Литвин порівнює з хоровим гуртком в оперному театрі

Голова Верховної Ради України VI скликання Володимир Литвин виступає за заборону внесення до сесійної зали «сторонніх предметів, які не мають жодного стосунку до парламентської діяльності».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламенту.

Крім того, В.Литвин пропонуватиме Підготовчій робочій групі розробити проект постанови, який передбачатиме комплексний підхід до розв’язання проблеми персонального голосування кожного депутата.

Відповідаючи на запитання журналістів у м. Санкт-Петербург, В.Литвин сказав, що пропонуватиме доповнити ініційований опозицією проект постанови про обов’язковість персонального голосування ще двома пунктами: про обов’язкову участь депутата у голосуванні – «за», «проти», «утримався», аби зафіксувати його присутність у сесійній залі, та про заборону занесення до сесійної зали сторонніх предметів, «які не мають жодного відношення до парламентської діяльності». «Прийняти комплексне рішення, щоб не було ганебних явищ, які не прикрашають парламент та принижують український народ і Україну як державу», - сказав він.

Стосовно персонального голосування кожного народного депутата В.Литвин зауважив, що потрібно «просто належним чином виконувати Основний закон України», який містить відповідну норму. Керівник парламенту також нагадав про роз’яснення Конституційного Суду з цього приводу.

«Це мені нагадує, що ми пропонуємо створити гурток хорового співу в оперному театрі, - зауважив він. - Я вважаю, що треба припинити ганьбити і закликати один одного, а показати особистий приклад того, як потрібно виконувати цей конституційний припис».