Яценюк з Турчиновим «безкомпромісно» пішли від Литвина
Опозиція не змінить своєї вимоги щодо ухвалення Верховною Радою наступного скликання першочергового рішення про обов’язкове персональне голосування народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова ради ОО «Батьківщина» Арсеній Яценюк, залишаючи будівлю парламенту.
Разом з А.Яценюком з Верховної Ради також вийшов перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
Обидва політики запевнили журналістів, що брали участі в нараді під головуванням спікера Володимира Литвина.
А.Яценюк зауважив, що саме тому, що депутати голосують не персонально, а один за одного, парламент ухвалив «Харківські угоди», мовний закон, бюджет, податковий кодекс тощо.
«Парламент не буде працювати, доки не запрацює система особистого голосування, і далі ми ні в яких перемовинах не рухаємося. Немає ніяких компромісів», - наголосив А.Яценюк.
Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде опозиція брати участь в наступних засіданнях підготовчої групи з організації роботи ВР сьомого скликання, А.Яценюк сказав: «Звичайно, що опозиція прийде, бо у нас є базова вимога, і ми будемо добиватися виконання цієї вимоги всіма законними способами».