Яценюк з Турчиновим «безкомпромісно» пішли від Литвина

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова ради ОО «Батьківщина» Арсеній Яценюк, залишаючи будівлю парламенту.

Разом з А.Яценюком з Верховної Ради також вийшов перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

Обидва політики запевнили журналістів, що брали участі в нараді під головуванням спікера Володимира Литвина.

А.Яценюк зауважив, що саме тому, що депутати голосують не персонально, а один за одного, парламент ухвалив «Харківські угоди», мовний закон, бюджет, податковий кодекс тощо.

«Парламент не буде працювати, доки не запрацює система особистого голосування, і далі ми ні в яких перемовинах не рухаємося. Немає ніяких компромісів», - наголосив А.Яценюк.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде опозиція брати участь в наступних засіданнях підготовчої групи з організації роботи ВР сьомого скликання, А.Яценюк сказав: «Звичайно, що опозиція прийде, бо у нас є базова вимога, і ми будемо добиватися виконання цієї вимоги всіма законними способами».