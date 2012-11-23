Азаров радить українцям: Не читайте на ніч газети і не дивіться телепередач

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Не читайте на ніч газети й не дивіться телепередачі. Я думаю, що якщо ви скористаєтеся моєю порадою, то вас не мучитимуть нічні жахи, а сни будуть виключно казковими", - зазначив М.Азаров, прощаючись із користувачами.

Він відзначив, що дуже рідко бере участь у політичних передачах і практично ніколи їх не дивиться.

"Але тоді, коли я їх бачу, відверто кажучи, у мене викликає подив, хто їх може дивитися й для чого необхідно заряджати себе таким негативом, такою порцією дезинформації, неправди, яка зазвичай міститься в цих передачах. Адже життя багатьох наших людей дійсно важке, й так хочеться, щоб воно покращувалося, й щоб позитивна інформація налаштовувала людей на добрий лад, на позитив, вселяла в людей упевненість у майбутньому. Але послухаєш виступ 5-10 хвилин певних політиків і створюється така похмура картина, що й жити не хочеться. А водночас іноді недільним днем ідеш вулицею й бачиш зовсім інших людей. Я твердо переконаний, що життя не може складатися лише з одного негативу й бруду. Я сподіваюся, що з'явиться на нашому телебаченні програма, яка буде життєрадісна, життєстверджуюча, подивившись яку захочеться робити щось хороше. Можливо я неправий, і комусь подобаються такі передачі, а можливо їх дивляться лише тому, що немає альтернативи", - зазначив М.Азаров.

Також він повідомив, що його дружина дуже любить дивитися програму "Х-фактор".

"А мені ця програма іноді не подобається, але я з цього приводу з нею ніколи не сварюся. Просто йду в іншу кімнату і включаю іншу програму. Вона, до речі, мені говорить, що я багато що втрачаю, оскільки в цій передачі можна почути й побачити дуже талановитих, здібних молодих людей. Можливо й так", - написав М.Азаров.