Азаров порадив тим, хто хвилюється за долар, випити валер'янки

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Коли ж, нарешті, Ви припините хвилюватися? Так можна й інфаркт заробити. Весь час одні і ті самі питання. Може, краще валеріаночки випити?", - сказав М.Азаров, відповідаючи на питання одного з користувачів, чи буде зростання курсу долара до Нового року.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2700/8,3100, на 12:00 звузився спред – 8,2850/8,3100 грн/дол.

У вівторок, 13 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, на 12:00 ціни зросли до 8,2480/8,2750. На момент закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,2880/8,3250 грн/дол.

Нагадаємо, востаннє курс гривні до долара США досягав позначки вище за 8,3 грн/дол. майже 4 роки тому. Так, 15 грудня 2008 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9150, на 11:00 ціни зросли до 7,9100/7,9850. На момент закриття цінові рівні досягли значень 8,2500/8,3300 грн/дол.