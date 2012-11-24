У Харкові та Донецьку вшанували жертв Голодомору

Як передає кореспондент УНІАН, до Меморіалу жертвам Голодомору у передмісті Харкова учасники урочистого заходу поклали квіти, гілки калини, шматки чорного хліба, запалили свічки і вшанували пам'ять померлих хвилиною мовчання.

На церемонії голова обласної організації партії «Свобода» Ігор Швайка заявив, що опозиція продовжуватиме боротися за те, щоб Голодомор 1932-1933 років було остаточно визнано геноцидом українського народу й за встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення цього факту.

«Я впевнений, що ми цього доб’ємося, бо цього вимагають наші предки», - сказав І.Швайка.

Представники опозиції звернулися до присутніх з проханням «залучати своїх знайомих, друзів, рідних» запалити у суботу, 24 листопада, «свічки пам’яті за тих людей, які померли від Голодомору».

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Сьогодні в Донецьку відбулися траурні заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, вранці відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, потім - мітинг-реквієм на Рутченковому полі Донецька біля пам'ятника жертвам політичних репресій і поминальна панахида. Також були покладені квіти до меморіальної дошки жертвам голодомору і політичних репресій у приміщенні Донецької державної музичної академії ім. С. С. Прокоф’єва, до меморіальної дошки Герою України Василю Стусу на будівлі філологічного корпусу Донецького національного університету.

У мітингу-реквіємі, який відбувся на Рутченковому полі Донецька, де поховано до 7 тисяч жертв терору 1930 - 1940-х років, взяли участь заступник голови - керівник апарату Донецької облдержадміністрації Вадим Фомін, перший заступник Донецького міського голови Микола Волков, представники духівництва і громадських організацій міста.

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Звертаючись до учасників мітингу з нагоди чергових роковин страшної трагедії в історії української нації, В.Фомін зазначив, що цього дня «ми вшановуємо пам'ять про народну трагедію 1932-1933 років на території України, адже 80 років тому відбулася одна з тих національних подій, яка не повинна була трапитися». «Сьогодні ми знаємо про штучний характер голодомору. Про майже півстолітнє приховування правди про причини цього злочину проти українського народу. Голодомор - це сумна сторінка української історії. Наш священний обов'язок зберегти пам'ять про ті часи. Тільки так ми можемо сподіватися, що ніколи не повториться така страшна подія», - сказав В. Фомін.