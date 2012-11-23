Чотири українські Президенти вшанували пам'ять жертв голодоморів
11:15, 23 листопада 2012Політика
2131 0
Напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів Президент України Віктор Янукович віддав шану померлим під час Великого Голоду.
Президенти запалили лампадки
Як повідомляє прес-служба Президента, у Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» в Києві глава держави встановив символічну композицію з квітів і колосків до скульптури «Гірка пам'ять дитинства». Також Президент поставив запалену лампаду до «Свічки пам’яті».
Участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів також взяли прем’єр-міністр Микола Азаров, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, представники дипломатичного корпусу та громадськості.
У церемонії також взяли участь Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.
Присутні вшанували пам'ять померлих хвилиною мовчання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter