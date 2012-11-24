"Свобода" домагається розпуску Тернопільської облради

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі після того, як депутатський корпус не підтримав представника ВО «Свобода» Василя Хомінця як єдину кандидатуру на посаду голови обласної ради, яка стала вакантною 23 листопада після того, як свої повноваження склав О.Кайда, оскільки його обрано народним депутатом.

«Втрутилися в процес переговорів нечисті брудні політики, від яких сморід іде аж до самого Києва, і які представляють обличчя Тернопільщини. З трибун ці політики заявляють про підтримку, тиснуть руки, розповідають, як вони дбають про долю Тернопільщини, натомість пхають ніж у спину. ВО «Свобода» не боїться іти на перевибори. Ми підемо на перевибори», – заявив після оголошення результатів голосування О.Кайда.

Виступаючи перед голосуванням він застерігав депутатів, що представники ВО «Свобода» мають наміри здати мандати у випадку, якщо депутатський корпус не підтримає їхню кандидатуру.

«За попередніми домовленостями, наш кандидат має набрати 61 голос. Але мені відомо, що брудні політики вже хочуть цьому завадити. Хочу застерегти – у нас рука не здригнеться здати мандати. Результати останніх виборів засвідчили, що у разі перевиборів ВО «Свобода», об’єднана опозиція та УДАР отримають разом 100% підтримки і тоді дуже багатьох облич ми в депутатському корпусі облради не побачимо», – сказав у своєму виступу перед голосуванням О.Кайда.

На цю тему: Тернопільська облрада не змогла обрати нового голову

Як уже повідомляв УНІАН, 23 листопада на позачерговій сесії облради депутатський корпус достроково припинив повноваження голови облради О.Кайди, оскільки його обрано народним депутатом по мажоритарному округу №163.

ВО «Свобода» на посаду нового голови облради висунула кандидатуру Василя Хомінця, однак за його призначення головою облради проголосувало лише 57 депутатів із 68.

Наразі згідно чинного законодавства в. о. голови облради став перший заступник голови, представник «Єдиного центру» Сергій Тарашевський.

Довідка УНІАН. Позачергові вибори у Тернопільську облраду відбулися 15 березня 2009 року. У новообраній облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний Центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5. БЮТ невдовзі відмовився від своїх мандатів, відтак чисельність ради становить 108 депутатів.

Окрім цього, у Тернопільську обласну раду досі не введено 16 нових депутатів, які б мали приступити до роботи замість тих, які після виборів до місцевих рад 2010 року стали депутатами інших рад. Переважно це депутати від ВО «Свобода». Голова ТВК, який би мав надати повноваження новим депутатам, на сесії не з’являвся.

Обласна рада, допоки не оголошено повноваження решти кандидатів, складається із 92 депутатів.