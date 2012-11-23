Тернопільська облрада не змогла обрати нового голову

Як повідомив голова лічильної комісії з виборів голови облради Михайло Тимошик, загалом для голосування було виготовлено 92 бюлетені, з них 68 було використано. За кандидатуру представника ВО «Свобода» проголосували 57 депутатів, 11 депутатів не голосували.

Відповідно, рішення не набрало необхідної кількості голосів.

Відтак, після припинення повноважень голови обласної ради Олексія Кайди, якого обрано народним депутатом України, згідно чинного законодавства, в. о. голови облради став перший заступник голови, представник «Єдиного центру» Сергій Тарашевський.