Опозиція обіцяє блокувати роботу ВР, якщо більшість проігнорує їхню вимогу

У разі якщо провладна більшість проігнорує вимогу опозиції щодо забезпечення персонального голосування депутатами, опозиція буде блокувати роботу нової Верховної Ради. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Юрій Одарченко.

«Якщо такого не буде, ми будемо абсолютно чітко блокувати роботу Верховної Ради і будемо все робити різними методами, які ми можемо це запровадити, і блокувати трибуну, і не давати це робити», – заявив Одарченко.

«Опозиція чітко каже про те, що ми вимагаємо і будемо голосувати особисто і будемо нести за це відповідальність. Зараз Партія регіонів починає щось пояснювати, людей вводити в оману, що начебто щось заважає це робити. Там ідуть різні схеми: один раз на тиждень всі збираються і голосують. А це все тому, що більшості нема у Партії регіонів, чи вона створена і дуже хитка, і якщо запровадити цю систему то, по суті, не буде працювати те поле, яке вони намагаються зробити», – зауважив опозиціонер.